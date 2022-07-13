Kütüphanedeki namaz tartışmasında görevliye soruşturma

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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ders çalışan bir gencin, öğrencilerin ders çalışmadığı bir alanda namaz kıldığı gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldığı iddia edildi.

Kütüphane görevlisinin, namaz kılmak isteyen öğrencinin "İnce Memed Kütüphanesi'nde biz şu anda burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız?" sorusuna "Şu anda kılamazsın, bize verilen talimat bu şekilde" sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, "İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye’nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok. İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.