Kütahya ve Eskişehir için sağanak uyarısı

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Kütahya ile Eskişehir'in güneyinde 3 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kütahya çevreleri ile Eskişehir'in güneyinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.