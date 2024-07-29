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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

        Kütahya'da iki otomobil, hafif ticari araç ve kamyonetin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 03:50 Güncelleme: 29.07.2024 - 03:55
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        Kütahya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı
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        Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Sürücüleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, kamyonet ve iki otomobil, Siner Mahallesi yakınındaki Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda çarpıştı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        AA'nın haberine göre; kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonetteki Ramazan K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazada yaralanan Mustafa Hakan G, Fahrettin Kerim M, Murat A, Ahmet Ö, Ramazan D, Şahin S, İsmail Ç. ve Cemalettin A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Kütahya
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