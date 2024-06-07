Kütahya'da okul inşaatında çökme: İşçiler beton kalıpların altında kaldı

Vali Işın, "Tavandaki kalıpta bir çökme meydana geldi. 5 yaralımız söz konusu, biri ayakta. Diğer yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikeleri yok ancak doktor ve muayene aşamasından sonra durumlarını net bir şekilde öğrenmiş olacağız. Çok şükür hayati tehlikesi olan arkadaşımız hali hazırda görünmüyor. Ayrıca, bu olayla ilgili bir inceleme başlatıyorum. Burada bir müteahhit hatası var mıdır yok mudur diye, teknik açıdan hemen bir heyet görevlendirilip, bu konuda bir araştırma yapılacak. Onun neticesinde sebebini de öğrenmiş olacağız" dedi.