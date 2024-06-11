Kütahya'da kaza yapan sürücü otomobildeki yaralı kadını bırakıp kaçtı

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Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazadan sonra araçlardan birinin sürücüsü yanındaki yaralı kadını olay yerinde bırakıp, yaya olarak kaçtı. DHA'nın haberine göre; kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Akkent Mahallesi Şehzadeler Parkı Kavşağ'ında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, F.M.P. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada savrulan iki otomobil, park halindeki araca çarparak durdu.

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YANINDAKİ YARALI KADINI BIRAKIP KAÇTI Kaza sonrası otomobilin sürücüsü, yanında bulunan B.K. isimli kadının yaralanmasına rağmen, olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan B.K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Tedavi altına alınan B.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.