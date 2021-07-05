Aşı soruşturması! "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech"

İHA

Görevlinin aşıya teşvik için otogardaki görevliler gibi seslendirmesi izleyenleri gülümsetti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personel hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "Görevli sağlık personellerinin, bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.