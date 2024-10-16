Kuşadası'nda yeni sınav güzergahı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücü adaylarının daha güvenli bir alanda sınav olmaları ve mevcut trafiğin aksamaması amacıyla belirlenen sınav güzergahları için düzenlemeler devam ediyor.

Bu kapsamda Kaymakam İbrahim Keklik başkanlığında bir araya gelen komisyon da yeni sürücü kursları eğitim ve sınav güzergahını belirledi.

İlgili kurum yetkililerinde oluşan komisyon tarafından toplantıda yapılan fikir alışverişinin ardından belirlenen yeni güzergah, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) sunulacak.