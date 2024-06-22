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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 çocuk öldü, 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 çocuk öldü, 1 ağır yaralı

        Aydın Kuşadası'nda yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 03:52 Güncelleme: 22.06.2024 - 03:52
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        Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 çocuk öldü, 1 ağır yaralı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Batu Özlü'ye (13) motosiklet çarptı. DHA'nın haberine göre kazada Özlü yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Türkmen Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ş. (19) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Batu Özlü'ye çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen sürücü ve Özlü ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Özlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kaza haberini alarak hastaneye gelen Mehmet Batu Özlü'nün yakınları ölüm haberi ile gözyaşı dökerken, hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü S.Ş. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Aydın
        #haberler
        #Kuşadası
        #Son dakika haberler
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