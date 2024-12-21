Kuşadası'nda çevre için özel birim

Kuşadası Belediyesi "Çevre Koruma" adlı özel bir ekip kurdu
Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Zabıta Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kurdu. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Çevre Koruma Ekibi" denetimlerine başladı
Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, '"sürdürülebilirlik" ilkesi doğrultusunda sürdürdüğü çalışmaları kapsamında çevrenin ve doğanın korunmasına ilişkin yeni biri adım daha attı.
Başkan Ömer Günel'in görev süresi boyunca yürütülen "sıfır atık" projesi çalışmalarına bu kez Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Çevre Koruma" adlı özel ekibi de ekledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli biçimde çalışan ekip, çevresel denetimlerine başladı.
Hafriyat, çöp, atık su gibi çevreyi ve doğayı kirletebilecek unsurları ve faaliyetleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak olan Çevre Koruma Ekibi, çevreyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri de değerlendirecek.
Ekip ayrıca, çevreye ve doğaya zarar veren kişi, kurum ve işletmeleri tespit ederek cezai işlemi uygulayacak.