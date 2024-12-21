Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kuşadası'nda çevre için özel birim | Son dakika haberleri

        Kuşadası Belediyesi "Çevre Koruma" adlı özel bir ekip kurdu

        Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Zabıta Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kurdu. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Çevre Koruma Ekibi" denetimlerine başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:13 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadası'nda çevre için özel birim
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, '"sürdürülebilirlik" ilkesi doğrultusunda sürdürdüğü çalışmaları kapsamında çevrenin ve doğanın korunmasına ilişkin yeni biri adım daha attı.

        Başkan Ömer Günel'in görev süresi boyunca yürütülen "sıfır atık" projesi çalışmalarına bu kez Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Çevre Koruma" adlı özel ekibi de ekledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli biçimde çalışan ekip, çevresel denetimlerine başladı.

        Hafriyat, çöp, atık su gibi çevreyi ve doğayı kirletebilecek unsurları ve faaliyetleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak olan Çevre Koruma Ekibi, çevreyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri de değerlendirecek.

        Ekip ayrıca, çevreye ve doğaya zarar veren kişi, kurum ve işletmeleri tespit ederek cezai işlemi uygulayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Aydın Haberleri
        #Kuşadası Belediyesi
        #çevre koruma birimi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yerli ve millilikten uzaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yerli ve millilikten uzaklaşıyor
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Habertürk Anasayfa