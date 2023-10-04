KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI

Osman Bey fetih için hazırlık yaparken Konya'dan gelen haber saraya yıldırım gibi düşer. Sultan Mesud zehirlenmiştir. Ok yaydan çıkmıştır. Türk'ün Sultanı'nı seçmek için gayrı mücadele başlamıştır. Bala Hatun acılar içinde kıvranmaktadır. Halime'nin vefatından sonra toparlanamamıştır.

Germiyanoğlu Yakup Bey Yenişehir ve Germiyan sınırına büyük bir Pazar kurar. Bu pazarda Yakup Bey'e bir suikast girişiminde bulunulur. Suikasti yapanın üzerinden kayı damgası çıkar. Anadolu Beyleri yeni bir sultan arayışındayken sinsi bir düşman olan Vasilis, Roma'yı diriltmek için her şeyi yapacaktır.