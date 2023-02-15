KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Sultan Alaeddin, Osman Bey'in ölüm fermanını veriyor!

Bala Hatun ve Şeyh Edebali'yi kurtarmak için Marmaracık Hisarı'na gelen Osman Bey'i, Hisar'a gelen Sultan Alaeddin teslim almıştır. İsmihan Sultan'ın idam hükmünü verdiği Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'nın akıbeti ne olacaktır? Öte yandan Sultan Alaeddin, kendisini tahttan indirmek için harekete geçen Osman Bey hakkında ölüm fermanını vermiştir. Bu karara ahalinin tepkisi ne olacaktır?

İsmihan Sultan'ın yeni planı!

İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değildir. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başkadır. Bu plan nedir?İsmihan Sultan, Osman Bey ilgili planını devreye sokabilmek için o'nu Kantakuzenos ve Olof'a kaçırtacaktır. Fakat bunu "Osman Bey firar etti" diyerek lanse edecektir. İsmihan Sultan'ın yeni planı nedir?