Osman Bey, büyük bir tuzak kuruyor
Osman Bey, Olof ve Kantakuzenos'un elindedir. Fakat Kantakuzenos ve Olof beklenmedik şekilde Osman Bey'in tuzağına düşecektir. Kantakuzenos'un boynu Osman Bey'in pusatının altındadır. Osman Bey, Kantakuzenos'un kellesini alacak mıdır?
Bengi Hatun, İsmihan Sultan'la yollarını ayıracak mı?
Bengi Hatun, İsmihan Sultan'ın Olof'la birlikte hareket ettiğini öğrenir. Tepkisi çok büyük olur. İsmihan Sultan ve Bengi Hatun arasında ipler kopacak mıdır?
Kayı'lar Yenişehir'i terk mi edecek?
İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'in hareket etmesini engellemek isterken öte yandan da Kayı'ları Yenişehir'den kovma kararı alır. Kayı'lar, Yenişehir'den gidecekler mi? Bu haber Yenişehir'de nasıl yankılanacaktır?
Malhun Hatun, Yenişehir'de selameti nasıl sağlayacaktır?
Bir yandan kıtlık öte yandan hastalıkla boğuşan Yenişehir ahalisi zordadır. Malhun Hatun, Osman Bey'in yokluğunda bunca belayla nasıl baş edecektir?