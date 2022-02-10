Bozdağ Film'den Mehmet Bozdağ'ın yapımcı koltuğunda oturduğu Kuruluş Osman dizisi 9 Şubat Çarşamba akşamı 81. son bölümle seyirciyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi son bölümünde neler olduğu diziseverler tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman son bölümde neler oldu sorusunun cevabı ve Kuruluş Osman 81. son bölüm tek parça izle me ekranı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Vezir Alemşah'la hesaplaşırken Geyhatu kapıya dayanmıştır! Söğüt'ü kana bulayacak bu kapışma öncesinde Kayı Obası ve Şeyh Edebalı'nın dergahı Moğollar tarafından kuşatılır. Osman Bey bu kuşatmayı yarabilmek için ne yapacaktır?

Osman Bey'in şimdi de Geyhatu'yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer. Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya'daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar.

Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak? Gündüz Bey, Geyhatu'nun hamlesi karşısında nasıl bir tavır takınacak? Osman Bey, Tekfur Nikola'nın cezasını verecek mi? Kayı Obası, üzerindeki kuşatmadan kurtulabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 81. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ KOPYALAYIP TARAYICINIZA YAPIŞTIRABİLİRSİNİZ.

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