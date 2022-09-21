Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? ATV Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, 4. sezon tarihi belli oldu mu?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman yeni sezon merakla bekleniyor. Geçtiğimiz sezon her hafta çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Dizi severler "ATV Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, 4. sezon tarihi belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 21 Eylül 2022 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm hakkında detaylar...

21.09.2022 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin bu akşam olup olmadığı dizinin takipçlerininin gündeminde. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, 4. sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

  • KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

    Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak. 21 Eylül ATV yayın akışına göre bu akşam, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak. 

  • KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu olan 4. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Gelen bilgiler arasından Kuruluş Osman'ın Ekim ayının ortalarında ekranlara gelmesi beklenmekte. Dizinin fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı an haberimizden ulaşabilirsiniz.

  • ATV YAYIN AKIŞI

    06:30 Bir Zamanlar Çukurova

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    23:15 Bir Küçük Gün Işığı

    02:15 Mutfak Bahane

    04:15 Bir Zamanlar Çukurova

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.