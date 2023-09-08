Kuruluş Osman 5. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Kuruluş Osman yeni sezon tarihi araştırılıyor. ATV'nin 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan dizisi Kuruluş Osman 14 Haziran 2023 Çarşamba günü sezon finali yapmıştı. Eylül ayına girilmesiyle Kuruluş Osman 5. sezonun ne zaman başlayacağı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte Kuruluş Osman 131. bölüm hakkında detaylar...
- 1
Başrollerini Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaştığı tarihi dizi Kuruluş Osman 5. sezonuyla ekranlara yeniden 'Merhaba' demeye hazırlanıyor. ATV'de her hafta Çarşamba akşamı izleyicileri ile buluşan Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna dair bilgiler...
- 2
KURULUŞ OSMAN 5. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV dizilerinden Kuruluş Osman, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmazken; Kuruluş Osman'ın 131. bölümüyle Eylül ayında yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.
- 3
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
KOMUTAN MUZOLAN ZAFER İÇİN NELERİ GÖZE ALMIŞTIR?
Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?
-
- 4
OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!
Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?
- 5
DEVLETİN AYAK SESLERİ!
Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.