Kuruluş Osman 15. son bölüm bu akşam ekranlardaydı. Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Alpleri, Moğollar'a karşı büyük bir mücadeleye girişti. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Balgay ile Dündar'ın Osman'a kurduğu tuzak görülüyor. Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı ve 15. son bölüm özeti haberimizde.

KURULUŞ OSMAN 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"

KURULUŞ OSMAN 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey ve Alpleri Moğollara karşı!

Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?