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        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Kuru Otlar Üzerine’ AKM Yeşilçam Sineması'nda

        ‘Kuru Otlar Üzerine’ AKM Yeşilçam Sineması'nda

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM), usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın prömiyeri Cannes Film Festivali'nde gerçekleşen 'Kuru Otlar Üzerine' filmini 2-18 Ocak tarihleri arasında Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverlerle buluşturuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 13:59 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:59
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        'Kuru Otlar Üzerine' Yeşilçam Sineması'nda
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        Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenlik kariyerindeki dönüm noktası niteliğindeki ’Kuru Otlar Üzerine’ AKM Yeşilçam Sineması'nda 2-18 Ocak 2024 tarihleri arasında sinemaseverler ile buluşacak.

        Nuri Bilge Ceylan'ın Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Deniz Celiloğlu, Musab Ekici ve başarılı performansıyla Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar yer alıyor.

        Doğu Anadolu’nun ücra bir beldesinde zorunlu şark hizmetini yapan bir öğretmenin hikâyesini beyaz perdeye taşıyan ‘Kuru Otlar Üzerine’ 2-3-4 Ocak 2024 tarihlerinde 19:00, 5-11 Ocak tarihleri arasında her gün 16:30 ve 12-18 Ocak tarihleri arasında her gün 13:30’da izleyicisi ile buluşacak.

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        #Nuri Bilge Ceylan
        #Kuru Otlar Üzerine
        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
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