24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sema Karaoğlu, dermatoloji polikliniklerine, cilt kuruluğu olup yağlı kremler sürdükleri halde bu şikayetlerini gideremeyen hastaların başvurduğunu söyledi.
Bu tarz şikayeti olan hastaların muayenelerinde cilt tiplerini sıklıkla yağlı cilt olarak belirlediklerini ifade eden Karaoğlu, "Deriye temas edildiğinde kuruluk ve dokunma ile çok ince, rende gibi pütürlü bir his alınır. Aslında deri tipi kuru değildir, yağ bezleri içeren bir cilttir ama bu duruma neden olan, derinin nemsizliğidir. Bu tarz ciltlerde, deri yüzeyinde mikroskobik bir inceleme yapıldığında çoğu kez bol miktarda 'demodex' dediğimiz parazitler saptanır" dedi.
HER YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLEBİLİR
Karaoğlu, demodex denilen parazitlerin kıl-yağ bezi ünitesinde yaşayan, iğsi görünümlü bir parazit olduğu ifade ederek, bu parazitlerin, özellikle yağ bezlerinin çok olduğu alın, yanak ve burun bölgesinde olduğunu söyledi.
Bebeklik dönemi hariç her yaş grubunda görülebilen, yaşla birlikte sayıları da artan demodex parazitlerinin, erişkinlerde deri florasının bir üyesi haline geldiğini anlatan Karaoğlu, şöyle konuştu: "Çocukluk döneminde cildin 'sebum' adı verilen yağ bezlerinin meydana getirdiği salgıyı salgılaması düşük olduğundan parazitin üremesi zordur. Yaşla birlikte cildinde yağ bezi olanlarda sebum üretimi artacağından, parazitin üremesi de kolaylaşır."
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEKİ DÜŞÜKLÜK PARAZİT ARTIŞINA NEDEN OLUYOR
Dr. Sema Karaoğlu, bağışıklık sisteminin düşmesinin de parazitin sayısında artışa neden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Demodex'in, deride sebum seviyeleri arttığında veya bağışıklık düştüğü zaman kıl kökünde sayıları artar veya cilt dokusunda hücre içine girerlerse klinik bulgular gelişir. Yüzde kızarıklık, yağ bezlerinin daha çok olduğu alın yanak burun gibi yerlerde sivilce gibi kabartılar, ağız çevresinde kabartılar şeklinde olabileceği gibi bazen sadece kuruluk ve kaşıntı ile de kendini gösterebilir. Özellikle kuruluk ve kaşıntı durumunda hastalar kendi başlarına sürekli nemlendirme, yağlı kremler sürme gibi yolları seçerler ancak bir çözüme ulaşamazlar. Bu durum hem tedaviyi geciktirmekte hem de ekonomik olarak gereksiz harcamaya yol açmaktadır. Sadece cilt tipinden dolayı, cilt kuruluğu gibi düşünülen bir durum paraziter bir cilt hastalığı olabilir. Doğru nemlendirici kullanımına bir dermatoloğun karar vermesinin önemi de ortaya çıkar. Her nemsiz cilt, kuru cilt tipi değildir. Yağlı ciltler de nemsiz olabilir. O nedenle bu tarz durumlarda su bazlı nemlendiriciler kullanılmalıdır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!