Kuru ciltlerin temizliğini yapmak için bazı doğal ev yapımı ürünler kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Birçok maske, peeling ve krem yanında temizleme sütünü de kendiniz verdiğimiz tariflerle yapabilir ve sonrasında uygulayabilirsiniz.

Özellikle; içerdiği malzemeler ile cildinizin nemlenmesini sağlayarak kuruma sonucu oluşan deformasyonlardan kurtulacaksınız. Bu doğal temizleme sütünü bittikten sonra sürekli yenisini yaparak taze olarak kullanmalısınız.

Kuru Ciltler İçin Temizleme Sütü

1 tatlı kaşığı badem yağı

2 adet salatalık

1 çay kaşığı bal

1 kahve fincanı süt

Hazırlanması: Öncelikle salatalıkların suyunu çıkarın. Sonrasında salatalık suyunun içerisine diğer malzemeleri de katarak karıştırın. Cam bir kavanoza koyun ve soğutucu da bekletin. Gerektiği zamanlarda çıkarıp kullanabilirsiniz. İçeriğinde bulunan malzemeler ile cildiniz temizlenerek iyi bir nem kazanacaktır.