Kuru ciltler için nemlendirici maske tarifleri

Kuru ciltlerin aşırı su kaybı yaşaması nedeni ile diğer ciltlere göre daha çok nemlendirilmeye gereksinimi bulunur. Düzenli olarak maske ile bakım yapılması ve nem kaybının giderilmesi gereklidir. Kuru ciltlerde; pullanma, dökülme ve soyulmalar ortaya çıkar. Eğer kuru cilde sahipseniz; bazı doğal maskeleri uygulayabilirsiniz.
Kuru Ciltlere Maske Tarifleri
- Birer yemek kaşığı bal ve zeytinyağına bir yumurtanın sarısını ekleyin ve karıştırın. Bu karışımdan yüzünüze uygulama yapın. 20 dakika beklemeden sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Cildiniz nemini geri kazanacaktır. Düzenli haftada 2 kez uygulamalısınız.
- İki yemek kaşığı krema ile bir yemek kaşığı balı karıştırın ve cildinize sürün; 10 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın. Sonrasında nemlendirici krem uygulamalısınız. Haftada bir kez tekrarlayın.
- İki kaşık yulaf içine bir kaşık bal ve bir bardak süt ilave edin ve kıvamını sağlamak için iyice karıştırın. Yüzünüze uygulama yapın. 20 dakika sonra ılık su ile yıkayın. (öncesinde yulaf ile sütü bir taşım kaynatmalısınız)
- Bir tatlı kaşığı badem yağı ve sütü karıştırın. Masaj yaparak yüzünüze yedirin. Yarım saat bekletin ve yıkayın. Cildin yumuşamasını ve nemlenmesini sağlayacaktır.
- Bir yumurtanın içine bir yemek kaşığı badem yağı koyun ve karıştırın. Bir yemek kaşığı bal ve bir çay kaşığı kremi ilave ederek 3 dakika boyunca çırpın. Fırça kullanarak cildinize ve boynunuza uygulayın. Yarım saat sonra ılık su ile yıkayın. Haftada bir kere uygulamanız yeterlidir.
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