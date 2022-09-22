Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı ve bitti?

Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin de yararlanabilmeleri adına Kurtuluş Savaşı Özeti başlığı altında Kurtuluş Savaşı konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız yazımızı sizler için hazırladık. İşte, Kurtuluş Savaşı tarihi hakkında tüm detaylar…

Kurtuluş Savaşı Ne Zaman Başladı?

Türk Kurtuluş Savaşı; 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Mustafa Kemal Paşa; bir hafta kadar Samsun’da kaldıktan sonra önce Havza’ya hareket etmiş oradan da Amasya geçerek Amasya Genelgesi’ni yayınlamış ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın başladığını tüm dünyaya duyurmuştur.

Kurtuluş Savaşı Özeti

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıkışıyla başlayan Türk Kurtuluş Savaşı birçok aşamadan meydana gelmektedir. Samsun’dan sonra 25 Mayıs’ta Havza’ya geçen Mustafa Kemal; burada bir genelge yayınlamıştır.

Havza Genelgesi (29 Mayıs 1919)

Anadolu’da bölgesel direnişi örgütleyen müdafaa-i hukuk cemiyetlerine gönderilen bu genelgede Mustafa Kemal; işgallere karşı protestolar düzenlenmesini, orduların terhis edilmemesini ve silah ve cephanenin korunmasını istemiştir.

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

Kurtuluş Savaşı’nın amacını, nedenlerini ve yöntemini bildiren ilk belge olması sebebiyle büyük bir öneme sahip olan Amasya Genelgesi; Mustafa Kemal Paşa’nın yanı sıra Refet (Bele) Bey, Ali Fuat (Cebesoy) Bey, Rauf (Orbay) Bey ve Kazım (Karabekir) Bey’in imza ve onayı olan belgenin öne çıkan maddeleri şu şekildedir:

Milletin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü tehlikededir.

İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemektedir.

Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

Erzurum Kongresi bölgesel bir kongre olmasına rağmen, tüm milleti ilgilendiren önemli kararlar alınması açısından büyük bir önem arz eder. Erzurum Kongresi’nde alınan önemli kararlar şunlardır:

Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür; parçalanamaz.

Manda ve himaye kabul edilemez.

Kuvay-i Milliye’yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.

Geçici bir hükümet kurulacaktır.

Erzurum Kongresi’nde alınan bir diğer önemli karar ise Temsil Heyeti’nin kurulması olmuştur. Başkanlığını Mustafa Kemal Paşa’nın üstlendiği bu heyetin bir hükümet gibi çalışması kararlaştırılmıştır.

Sivas Kongresi (4 – 11 Eylül 1919)

Anadolu’nun farklı yerlerinden katılan temsilcilerle Sivas Kongresi; bu özelliğiyle ulusal bir kongre olarak dikkat çekmektedir. Erzurum Kongresi’nde alınan kararların genişletildiği Sivas Kongresi’nde bölgesel direnişi örgütlendiren müdafaa-i hukuk cemiyetleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir.

Amasya Görüşmesi (20 – 22 Ekim 1919)

Amasya Görüşmesi ya da Amasya Protokolü; İstanbul hükümeti ile Temsil Heyeti arasında, Sivas Kongresi’nde alınan kararlar üzerine görüşmelerin yapıldığı bir toplantıdır. Yapılan görüşmenin öne çıkan sonuçlar şunlardır:

İstanbul Hükümeti, Meclis-i Mebusan’ın yeniden açılmasını kabul etmiştir.

Temsil Heyeti, İstanbul hükümetine karşı siyasi bir başarı kazanmıştır.

Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın Toplanması ve Misak-ı Milli Kararları (28 Ocak 1920)

Mustafa Kemal Paşa’nın da Erzurum milletvekili olarak seçildiğim son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda alınan en önemli karar Misak-ı Milli kararları olmuştur.

Alınan Misak-ı Milli kararlarının neticesinde İtilaf Devletleri İstanbul’a yeni birlikler sevk etmiş ve var olan işgali genişletmiştir. Aynı zamanda Meclis-i Mebusan’ı kapatmışlar ve milletvekillerinin bir kısmını sürgüne göndermişlerdir.

TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920)

İstanbul’da yaşananların neticesinde Temsil Heyeti; yeni bir meclisin Ankara’da toplanmasına karar vermiştir. Yeni vekiller ve son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’ndan bazı vekillerle oluşturulan meclis 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Açılan TBMM’de alınan önemli kararlar şu şekildedir:

TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur.

Yeni bir hükümet kurmak gereklidir.

Mecliste seçilecek bir heyet, hükümet işlerine bakacaktır.

İstanbul’da bulunan padişah ve halife baskıdan kurtulduktan sonra, meclisin uygulayacağı yasaya göre durumları belirlenecektir.

Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)

Paris’te İstanbul hükümeti yetkilileri ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma; Saltanat Şurası tarafından da onaylanmıştır. Osmanlı Devleti’ni, Anadolu içlerindeki küçücük bir alana hapseden bu anlaşma, TBMM tarafından sert bir şekilde kınanmış ve bu antlaşmaya olumlu oy veren Saltanat Şurası üyeleri vatan haini ilan edilmiştir.

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

Kurtuluş Savaşı; Doğu, Güney ve Batı olmak üzere 3 ana cephede cereyan etmiştir.

Kurtuluş Savaşı Komutanları

Doğu Cephesi: Kazım (Karabekir) Bey

Batı Cephesi: Ali Fuat (Cebesoy) Bey, İsmet (İnönü) Bey

Güney Cephesi: Refet (Bele) Bey

Doğu Cephesi

Doğu Cephesinde; 1920 yılının Eylül ve Ekim aylarında Ermenistan ile savaşılmıştır. Kazım Karabekir’in başında bulunduğu 15. Kolordu ile Ermenistan kuvvetleri arasında 10 gün süren savaşta Ermenistan kesin bir yenilgiye uğratılmış ve Kars, Ardahan, Batum, Artvin ve Iğdır geri alınmıştır. Gerçekleşen savaşın sonunda, 3 Aralık 1920 tarihinde Ermenistan ile TBMM arasında Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. İmzalanan antlaşmaya göre;

Doğu cephesindeki çatışmalar büyük oranda sona ermiştir.

Ermenistan TBMM ve Misak-ı Millîyi tanıyan ilk devlet olmuştur.

Gümrü Antlaşması; TBMM’nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşma olmuştur.

Doğu cephesinde öne çıkan gelişmelerden bir tanesi de Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Antlaşması’dır. Moskova Antlaşması’nın öne çıkan maddeleri ise şu şekildedir:

Osmanlı ile Çarlık Rusya arasındaki antlaşmalar geçersiz sayılmıştır.

Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye’de kalacaktır.

Her iki ülke de, birbirlerinin tanımadığı antlaşmaları tanımayacaklardır.

Sovyet Rusya; TBMM ile Ermenistan ve Gürcistan arasında olan antlaşmaları tanıyacaktır. Bunun karşılığında Batum, Gürcistan’a verilecektir.

Moskova Antlaşması’nın ardından 13 Ekim 1921’de TBMM’nin Ermenistan ve Gürcistan arasında Kars Antlaşması imzalanmıştır. Moskova ve Kars Antlaşmaları ile Türkiye’nin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır.