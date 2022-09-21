İkinci Dünya Savaşı'nda Türk dış politikası nedir?

Yaşanan 1. Dünya Savaşı’nın ve hemen ardından gelen Kurtuluş Savaşı’nın verdiği tecrübelerin belirleyici olduğu Türkiye’nin dış politikası hakkındaki bilgileri sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

İkinci Dünya Savaşı Türkiye’nin Dış Politikası

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı boyunca uyguladığı strateji tarafsızlıktan daha çok savaşa katılmama üzerine oturmuştur. Savaşın gidişatına göre hem müttefiklerden hem de Mihver devletler tarafından savaşa katılması üzerine yoğun baskılar gören Türkiye, savaşa katılmama kararını sürdürmeyi başarmıştır.

1 Eylül 1939 tarihinde başlayan savaştan bir ay sonra Türkiye, Fransa ve İngiltere arasında Ankara Paktı imzalanmıştır. İmzalanan bu pakta göre; eğer savaş Akdeniz’e yayılırsa bu iç devlet birbirlerine yardımda bulunacaklar; yaşanan savaş Akdeniz’e yayılmazsa da Türkiye bir tarafsızlık politikası izleyecektir.

1940 yılında İtalya’nın Fransa’ya karşı savaş ilan etmesiyle Fransa; imzalanan bu pakta atıfta bulunarak Türkiye’nin de İtalya’ya karşı savaşa dâhil olmasını istemiştir. Bu talep karşısında Türkiye, antlaşmada Türkiye’ye vaat edilen yardımların yapılmadığını belirterek bu isteği reddetmiştir.

1939 yılında Türkiye, Fransa ve İngiltere arasında yapılan antlaşma Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri gergin bir hale getirmiş fakat Türkiye’nin Fransa’nın savaşa davetini reddetmesi, bu iki ülke arasındaki gerginliği yumuşatmıştır. Öyle ki Almanya ile Türkiye 1940 senesinde bir ticaret antlaşmasına da imza atmışlardır.

1941 yılından itibaren Almanya’nın Balkan coğrafyasında ilerlemeye başlamasıyla birlikte Türkiye İstanbul ve Trakya Bölgesi’nde sıkıyönetim ilan etmiştir. Alınan bu tedbirlere ilave olarak yine aynı yıl Bulgaristan ile bir saldırmazlık antlaşması da imzalanmıştır.