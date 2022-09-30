Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi savaşları

Önce Kuva-yı Milliye vasıtasıyla ardından da düzenli ordu ile yürütülen Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi komutanı kimdir? Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’nde kimlere karşı zafer kazanılmıştır? İşte, tüm detaylar…
Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’nde Kimlerle Savaştık?
Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’nde Türk Milleti; İtilaf Devletleri destekli Yunan işgal güçleri ile savaşmıştır. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanların İzmir’e ayak basmasıyla başlayan ve Batı Anadolu’da gittikçe yayılan Yunan işgali neticesinde Türk ulusu; önce Kuva-yı Milliye daha sonra da düzenli ordu ile Yunanlara karşı topyekûn savaşmıştır. Tüm bu bilgilerden hareketle Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’nde kimlere karşı zafer kazanılmıştır sorusunun cevabı Yunanlar olacaktır.
Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Komutanı Kimdir?
Batı Anadolu’nun Yunan işgal güçleri tarafından işgal edilmesi sonrası, 25 Haziran 1920 tarihinde kurulan Batı Cephesi’nin ilk komutanı Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’dır. 1920’nin Ekim ayında Yunanlar ile gerçekleşen Gediz Muharebesi’nin ardından Ali Fuat Paşa, Moskova Büyükelçiliği’ne atanmış ve Batı Cephesi Komutanlığı’na 9 Kasım 1920 tarihinde İsmet (İnönü) Paşa getirilmiştir.
Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Muharebeleri
Batı Cephesi’ndeki mücadeleler yaklaşık 3,5 yıl sürmüştür ve burada elde edilen sonuçlar Türk milletinin bağımsızlığının ve yeni Türk devletinin kuruluşunun zeminini hazırlamıştır. Yunanlar ile gerçekleşen Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Muharebeleri şunlardır:
Gediz Muharebeleri (24 Ekim – 12 Kasım 1920)
Kuva-yı Milliye ile Yunanlar arasında gerçekleşmiş olan bir muharebedir. Bu muharebenin sonunda Gediz, Yunan işgalcilerden temizlenmiş ve Yunanlar ilk kez işgal ettikleri bir bölgeden geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Bu muharebenin bir diğer önemi ise Kuva-yı Milliye’nin yetersizliklerinin TBMM tarafından görülmesi olmuştur.
Gediz Muharebelerinin ardından Ali Fuat Paşa Moskova Büyükelçiliği’ne atanmış, İsmet Paşa Batı Cephesi’nin yeni komutanı olmuş ve düzenli ordu hazırlıkları hızlanmıştır.
1. İnönü Savaşları (6 – 11 Ocak 1921)
TBMM’ye bağlı düzenli ordular ile Yunanlar arasında gerçekleşen ilk savaş 1. İnönü Savaşı’dır. Türk ordusunun galibiyetiyle sonuçlanan bu savaşın ardından TBMM hükümetinin moral ve otoritesi artmıştır.
2. İnönü Savaşı (23 Mart – 1 Nisan 1921)
Yunan birliklerinin Bursa ve Uşak üzerine harekete geçmesi sonucu gerçekleşen 2. İnönü Savaşı da Türk ordularının zaferiyle sonuçlanmıştır.
Kütahya – Eskişehir Muharebeleri (10 Temmuz – 24 Temmuz 1921)
Türk ordusu ile Yunan birlikleri arasında gerçekleşen bu muharebe Yunanların galibiyetiyle sonuçlanmış ve Türk birlikleri Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiştir.
Sakarya Meydan Muharebesi (22 Ağustos – 13 Eylül 1921)
Türk Kurtuluş Savaşı’nın en önemli muharebelerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi; Türk ordularının galibiyetiyle sonuçlanmıştır.
Büyük Taarruz (26 Ağustos – 18 Eylül 1922)
Kurtuluş Savaşı’nı sonra erdiren ve Türk milletinin bağımsızlığını kazandığı anlamına gelen Büyük Taarruz; Yunan ordusunun Anadolu’dan sökülüp atılmasıyla neticelenmiştir. 30 Ağustos 1922’de gerçekleşen Dumlupınar Meydan Muharebesi’nde Yunan orduları dağılmış ve İzmir’e doğru geri çekilmeye başlamıştır.
Geri çekilen Yunan kuvvetlerini takip eden Türk ordusu 9 Eylül günü İzmir’i düşman işgalinden kurtarmış ve 18 Eylül 1922’de Yunanlar işgal ettikleri yerlerden geri çekilmek zorunda kalmışlardır.
Peki, Batı Cephesi hangi antlaşma ile kapandı? Hem Batı Cephesi hem de Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren antlaşma TBMM ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’dır.
Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Kahramanları
- Hasan Tahsin
- Yörük Ali Efe
- Kastamonulu Şerife Bacı
- Erzurumlu Kara Fatma
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