İstanbul hükümetinden kendisine gelen, Mustafa Kemal Paşa’nın tutuklama emrine karşı çıkarak, kendisini ve kolordusunu Mustafa Kemal’in emrine sunan ve kurtuluş mücadelesinin belki de seyrini değiştiren Kazım Karabekir nerede mücadele etmiştir? Askerlik dışında, farklı alanlarda da hizmet vermiş olan Kazım Karabekir hangi alanda çalışmalar yapmıştır? İşte, tüm detaylar…
Kazım Karabekir Kimdir?
Kazım Karabekir; 23 Temmuz 1882 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Askerlikle ilişkisi ilk olarak Fatih Askeri Rüştiyesine girmesi ile başlamış, ardından Kuleli Askeri Lisesi’ni bitirdikten sonra da Mekteb-i Erkan-ı Harbiye’den mezun olmuştur.
Peki, Kazım Karabekir nerede mücadele etmiştir? Kazım Karabekir Balkan Savaşı sırasında görev yapmış ve Bulgarların Edirne’yi kuşatmaları esnasında büyük fedakârlıklarda bulunmuştur. 1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’ne gönderilen Kazım Karabekir, Seddülbahir ve Kerevizdere’de yaklaşık 3,5 ay mücadele etmiştir.
Kazım Karabekir; 14 Aralık 1915’de albay olduktan sonra önce Irak Cephesi’ne atanmış; burada 1916 senesinde gerçekleşen Kut’ul Amare Kuşatmasında görev almış ve ardından da Kafkas Cephesi’nde Ruslar ile yapılan savaşlarda büyük yararlılıklar göstermiştir. 1918’de Kafkas Kolordu Komutanlığı’na tayin edilen Karabekir Paşa, burada önce Erzincan’ı ardında da Erzurum’u Ermeni birliklerden temizlemiş; Kars ve Gümrü şehirlerini de düşman işgalinde kurtarmıştır. 1919 yılında ise Erzurum’da bulunan 15. Kolordu Komutanlığı’na atanmıştır.
Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ermeni çetelere karşı mücadele eden Kazım Karabekir, Kars ve Ardahan başta olmak üzere birçok yeri düşman işgalinden kurtarmıştır.
Kurtuluş Savaşı sonrası, 1923 tarihinde İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Kazım Karabekir son askeri görevi olan 1. Ordu Müfettişliğine atanmış ve daha sonra buradan istifa ederek siyasi alanda faaliyet göstermiştir.
Edirne ve İstanbul milletvekili olarak TBMM’de de görev yapan Kazım Karabekir 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılmış ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları arasında yer almıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasının ardından bir dönem siyasetten uzak kalan Kazım Karabekir, 1939 yılında İstanbul’dan milletvekili seçilmiştir. 1946 yılından itibaren meclis başkanlığı da yapan Kazım Karabekir, 1948 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara’da hayatını kaybetmiştir.
Kazım Karabekir Hangi Cephede Savaşmıştır?
Türk Kurtuluş Savaşı’nın en önemli komutanlarından biri olan Kazım Karabekir, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Doğu Cephesi Komutanlığı’na atanmış ve İstiklal Harbi’nin Doğu Cephesi’nde mücadele etmiştir.
Bölgedeki Ermeni çetelere karşı büyük bir mücadele gösteren Kazım Karabekir; 28 Eylül 1920’de Ermenilere karşı harekâta başlamış ve önce Sarıkamış ardından da Kars’ı düşman işgalinden kurtarmıştır. Sarıkamış ve Kars’ın yanında Ardahan, Artvin, Batum ve Gümrü’nün de Kazım Karabekir ve ordusu tarafından ele geçirilmesinin ardından Ermenistan barış talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iletmiş ve TBMM ile Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.
Doğu Cephesi’nde Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması’nın ardından Kazım Karabekir emrinde bulunan birliklerin bir kısmı, Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.
Kazım Karabekir Hangi Alanda Çalışmalar Yapmıştır?
Şark Fatihi olarak anılan Kazım Karabekir yalnızca askeri kimliği ile değil eğitime olan katkılarıyla da tarihe iz bırakmıştır. Özellikle çocuklar ve onların eğitime üzerine eğilmiş olan Kazım Karabekir; yetim ve öksüz çocukların eğitim-öğretim görebilmeleri için Sarıkamış’ta Çocukları Himaye Cemiyeti kurmuştur. Bunun yanında çocukları ilkokula ve hayata alıştırmak için Erzurum ve Sarıkamış’ta Ana Mektepleri açmıştır.
Ayrıca tiyatronun da halkı bilinçlendirmenin önemli bir yolu olduğunu belirten Kazım Karabekir; çocuklar için piyesler hazırlamış ve Doğu Cephesi’nde görev yaptığı yerlerde İbret Yeri adını verdiği tiyatro yerleri hazırlamıştır.
Tüm bunların yanında Kazım Karabekir’in kaleme aldığı eserleri de vardır. İstiklal Harbimiz, Çocuk Davamız, Öğütlerim, Şarkılı İbret en önemli Kazım Karabekir eserlerindendir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!