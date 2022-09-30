Gazeteciliği ve yazarlığının yanı sıra bir Teşkilat-ı Mahsusa mensubu da olan Hasan Tahsin nerede mücadele etmiştir? İşte, tüm detaylar…

Hassan Tahsin Kimdir?

Hasan Tahsin 1888 yılında Selanik’te dünyaya gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de okuduğu Şemsi Efendi Okulu’nda eğitim hayatına başlayan Hasan Tahsin, daha sonra Selanik Feyziye Mektebi’ni bitirmiş ve ardından İttihat ve Terakki’den burs alarak Fransa’da Sorbonne Üniversite’sinde eğim görmüştür.

Hasan Tahsin’in hayatına ilgi duyanlar arasında en merak edilen hususlardan biri de Hasan Tahsin gerçek adı nedir sorusunun cevabıdır. Hasan Tahsin’in gerçek adı Osman Nevres’tir.

Osman Nevres Bey’in Hasan Tahsin olmasının hikâyesi ise şu şekildedir: Osman Nevres Bey; Paris’te İttihat ve Terakki Fırkası’nda bir istihbarat örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusa’da görev almıştır. İstanbul’a döndükten sonra Osmanlı Devleti tarafından, Balkanları karıştırmakla görevli olan İngiliz ajanları Buxton kardeşlerin faaliyetlerini engellemek için görevlendirilmiştir. Aldığı görev ile Romanya’nın başkenti Bükreş’e giden Osman Nevres Bey, burada Buxton kardeşlere bir suikast düzenlemiş ve yakalanıp 10 yıl hapse mahkûm edilmiştir. Daha sonra Almanya’nın, 1. Dünya Savaşı sırasında Romanya’ya girmesiyle serbest kalarak İstanbul’a geri dönmüştür. İstanbul’a döndükten sonra verem tedavisi için yurt dışına çıkması gereken Osman Nevres Bey, tanınmamak adına pasaportuna Hasan Tahsin ismini yazdırmış ve daha sonra da hep bu adı kullanmıştır.

Hasan Tahsin Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi Nedir?

Milli Mücadele yıllarında Hasan Tahsin ne yaptı sorusunun cevabı; ‘’1919’da İzmir’in işgal edilmesi üzerine Yunanlı işgalci askerlere ilk kurşunu sıkmıştır’’ olacaktır. Bu özelliğiyle Hasan Tahsin; Milli direnişin sembol ismi olarak tarihteki yerini almıştır.