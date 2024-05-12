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        Haberler Gündem Kurtulmuş'tan, İsmail Kandemir'e taziye mesajı

        Kurtulmuş'tan, İsmail Kandemir'e taziye mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir için taziye mesajı paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 20:59 Güncelleme: 12.05.2024 - 20:59
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        Kurtulmuş'tan, İsmail Kandemir'e taziye mesajı
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Ömrünü Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasına adayan, verdiği hukuk mücadelesiyle genç nesillere örnek olan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi.

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