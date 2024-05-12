Kurtulmuş'tan, İsmail Kandemir'e taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir için taziye mesajı paylaştı.
Giriş: 12.05.2024 - 20:59 Güncelleme: 12.05.2024 - 20:59
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Ömrünü Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasına adayan, verdiği hukuk mücadelesiyle genç nesillere örnek olan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi.
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