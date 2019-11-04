04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Karayakup Mahallesi'nin Olukönü mevkisinde tarlada çalışanlar toprak ve çimlerin arasında emsallerinden yaklaşık 3 kat daha büyük bir örümceğin hareket ettiğini fark etti.
İHA'nın haberine göre ilk gördüklerinde korku yaşayan köylüler izlemeye devam ettikleri örümceğin üzerinde yüzlerce yavrusunu taşıdığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Köylüler örümceği ve üzerinde taşıdığı yavruları cep telefonlarıyla kaydedip bir veteriner hekimden bilgi aldı. Örümceğin yavrularını çevreye adapte oluncaya kadar üzerinde taşıyacağını öğrenen köylüler örümceği doğaya bıraktı.
Çekilen fotoğraf ve videoları inceleyen Veteriner Hekim Mehmet Önem, örümceğin kurt örümceği olduğunu söyledi.
"ANNELİK DUYGUSU ÇOK GÜÇLÜ"
Kurt örümceklerinde annelik duygusunun güçlü olduğunu ifade eden Önem, "Bu örümcek annelik özelliği ön planda olmasıyla tanınan bir cins. Yaklaşık 3-4 gün boyunca yavruları doğaya adapte olana kadar sırtında gezdiriyor. Ve yavaş yavaş yavrularını doğaya bırakıyor. Bu özelliğinden dolayı çok derin araştırmalara konu olan bir örümcek cinsi" diye konuştu.
KURT GİBİ TAKİP EDİYORLAR
Kurt örümcekleri avlarını kurt gibi takip ettikleri için bu adla anılıyor. Saldırgan olarak değerlendirilmeseler de kendilerini savunmak için ısırabildikleri biliniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!