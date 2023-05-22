Kurt Cobain’in parçaladığı gitara rekor fiyat!

ABD'nin New York kentinde bulunan Hard Rock Cafe'de düzenlenen açık artırmada 1994'de hayatını kaybeden ABD'li rock grubu Nirvana'nın eski solisti Kurt Cobain'in parçaladığı Fender Stratocaster marka gitar beklenenin çok üzerinde bir fiyata alıcı buldu.

Julien's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, gitarın 596 bin dolara alıcı bulduğu ifade edilirken, alıcının kimliği ise açıklanmadı.

İHA'nın haberine göre gitarın 1990'ların başında Nirvana'nın popüler albümlerinde Nevermind üzerinde çalışırken parçalandığı belirtilerek, gitarın parçalarının yeniden bir araya getirildiği fakat çalışmadığı aktarıldı.

Üç grup üyesinin de imzası bulunan gitarın üzerinde Cobain'in arkadaşı Mark Lanegan'a yazdığı not yer alırken, Cobain'in adını gitarın üzerine yanlış yazdığı görüldü.

*Haberin görselleri İHA ve AP tarafından servis edilmiştir.

İki yıl önce, Cobain'in 1993 sonlarında efsanevi MTV Unplugged performansı için kullandığı akustik gitar 6 milyon dolara satılmıştı.

Julien's Kody Frederick yaptığı açıklamada, gitarın tahminen 60 bin ila 80 bin dolara satılmasını beklediklerini ifade ederek, kapanış teklifini 'şaşırtıcı' olarak nitelendirdi.