Kurt Cobain’in parçaladığı gitara rekor fiyat!

ABD'nin New York kentinde bulunan Hard Rock Cafe'de düzenlenen açık artırmada 1994'de hayatını kaybeden ABD'li rock grubu Nirvana'nın eski solisti Kurt Cobain'in parçaladığı Fender Stratocaster marka gitar beklenenin çok üzerinde bir fiyata alıcı buldu.
PARÇALARI BİR ARAYA GETİRİLDİ AMA ÇALIŞMIYOR
İHA'nın haberine göre gitarın 1990'ların başında Nirvana'nın popüler albümlerinde Nevermind üzerinde çalışırken parçalandığı belirtilerek, gitarın parçalarının yeniden bir araya getirildiği fakat çalışmadığı aktarıldı.
Julien's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, gitarın 596 bin dolara alıcı bulduğu ifade edilirken, alıcının kimliği ise açıklanmadı.
ADI YANLIŞ YAZILMIŞ!
Üç grup üyesinin de imzası bulunan gitarın üzerinde Cobain'in arkadaşı Mark Lanegan'a yazdığı not yer alırken, Cobain'in adını gitarın üzerine yanlış yazdığı görüldü.
Cobain'in Lanegan'a 1992'de Nirvana'nın Nevermind turnesinin Kuzey Amerika ayağında verdiği belirtilen gitarın üzerinde, "Merhaba Mark! Sevgiler, Arkadaşın, Kurdt Kobain. Tükenmiş rock yıldızı" ifadeleri yer alıyor.
BEKLENENİN ÇOK ÜZERİNDE
Julien's Kody Frederick yaptığı açıklamada, gitarın tahminen 60 bin ila 80 bin dolara satılmasını beklediklerini ifade ederek, kapanış teklifini 'şaşırtıcı' olarak nitelendirdi.
İki yıl önce, Cobain'in 1993 sonlarında efsanevi MTV Unplugged performansı için kullandığı akustik gitar 6 milyon dolara satılmıştı.
*Haberin görselleri İHA ve AP tarafından servis edilmiştir.