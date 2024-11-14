Küresel piyasalarda gözler Powell'ın açıklamalarında

Dün, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi.

Söz konusu endişelerin ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin belirsizliklerle birleşmesi risk iştahını törpülerken, tahvil piyasalarında da satış baskısı devam ediyor.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,36'ya kadar gerilese de, günü yüzde 4,45'ten tamamlarken, yeni günde de yüzde 4,48 ile 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye çıktı. Öte yandan, dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda 106,7 ile yaklaşık 1 yılın zirvesine çıktı.

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Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında ise düşüş eğilimi beşinci işlem gününe taşınırken, şu sıralarda 2 bin 558 dolardan alıcı buluyor.