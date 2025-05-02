Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki tarife çekişmesi devam ediyor. Bu durum küresel piyasalardaki endişeleri sürdürürken, iki ülkenin yakın zamanda görüşme gerçekleştirebileceğine dair işaretler piyasalarda risk iştahını artırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın, ABD ile olası görüşmelerin değerlendirildiğini açıklaması ise mevcut sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğine yönelik umutların güçlenmesinde etkili oldu. Gümrük tarifelerinin ticareti sekteye uğratarak küresel büyümeyi baskılayabileceği değerlendirmeleri yapılırken, tarife söylemlerinin öne çıktığı yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde daralma kaydetmesi bu endişeleri belirginleştirdi.

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ABD ekonomisinin 2022'den bu yana ilk kez daralma yaşamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında izleyeceği yol haritası merak edilirken, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinde, Banka'nın projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, büyüme verilerine ilişkin, rakamların eski ABD Başkanı Joe Biden dönemini yansıttığını belirtti. Dün de katıldığı mezuniyet töreninde konuşma yapan Trump, seçimleri kazanmalarının ülke açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, başkanlığının ilk 100 gününde "hayal bile edilemeyecek" kadar çok iş başardıklarını ifade etti. Piyasalarda tarifelerin olası sonuçları ve ABD ile Çin'in masaya oturabileceğine dair iyimserlikler mevcutken, Trump'ın dün yaptığı paylaşım bir taraftan risklerin hala devam ettiğine işaret etti. Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'dan petrol ya da petrokimya ürünü satın alan ülkelere "ikincil yaptırımlar" uygulanacağını, ABD ile iş yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi. REKLAM Tarifeler Apple maliyetlerini 900 milyon dolar artırabilir Kurumsal tarafta Apple ve Amazon'un bilançoları izlendi. Mali takviminde 29 Mart'ta biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 5 artışla 95,4 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde 90,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından düzenlenen konferans görüşmesinde, tarifelerin etkisi ile beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cook, yeni tarifelerin eklenmemesi durumunda mevcut tarifelerin, şirketin maliyetlerini 900 milyon dolar artıracağını tahmin ettiklerini söyledi. Amazon'un net satışları da bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 155,7 milyar dolara yükseldi. Şirketin net satışları, geçen yılın ilk çeyreğinde 143,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Amazon'un net karı da yılın ilk çeyreğinde 17,1 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 10,4 milyar dolar net kar elde etmişti. Altın yükseliş eğilimine geçti Bu gelişmelerle ABD tahvillerinde satış ağırlıklı seyir 2. iş gününe taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,23 seviyesine çıktı. REKLAM ABD tarifelerine ilişkin müzakere iyimserlikleri, yatırımcıların kar realizasyonu güdüleri ve dolar endeksindeki artışın etkileriyle son 3 iş gününde de gerileyen altının ons fiyatı dün yüzde 1,5 düşüşle 3 bin 238 dolara indi. Ons altın yeni günde ise yüzde 0,6 artışla 3 bin 257 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 100 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 1 artışla 62,4 dolar seviyesinden alıcı buluyor. New York Borsası'nda dün yüzde 0,63 artışla kapanan S&P 500 endeksi Trump'ın mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri açıkladığı 2 Nisan'daki seviyelerine ulaştı. Dün kapanışta Nasdaq endeksi ise yüzde 1,52 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,21 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı. Euro Bölgesi'nde gözler enflasyon verilerinde Avrupa borsalarının geneli dün 1 Mayıs nedeniyle kapalı olurken, işlem görülen İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle kapandı. Gözler bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Öte yandan, bölgede elektrik kesintisine ilişkin haber akışı takip edilirken, bölgede kesintisinin nedeni de araştırılıyor. REKLAM İspanya haber ajansı EFE'nin haberine göre, kesintinin nedenini araştıran komisyon, elektrik şirketlerinden başlangıçta talep ettiği bilgilerin çoğunu aldı. Bazı verilere erişimde "teknik karmaşıklık" yaşanmasına rağmen elektrik şirketleri bu verileri de komisyona teslim etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Asya'da müzakere iyimserliği izleniyor Asya borsaları tarifelerde müzakere yolunun açılabileceğine yönelik beklentilerle pozitif seyrederken, Çin'de bugün İşçi Bayramı nedeniyle piyasalarda işlem yapılmıyor. Önceki gün Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararını açıkladı. Banka oy birliğiyle politika faizinin yüzde 0,5 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdi. Bankanın yayımladığı "Ekonomik Faaliyet ve Fiyat Görünümü" raporunda, Japonya'nın ılımlı bir ekonomik büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi. Raporda, temel enflasyonun esas olarak ekonomideki yavaşlama nedeniyle hız kaybedeceğine işaret edilerek, ekonomik büyümenin artmasıyla birlikte orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükseleceği ve buna bağlı olarak temel Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının kademeli şekilde hızlanabileceğinin öngörüldüğü aktarıldı. REKLAM Öte yandan, uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Çin'in 2025 ve 2026 yılları GSYH büyümesine ilişkin tahminini gümrük tarifelerinin yaratabileceği olumsuzluklarla düşürdü. Kuruluş, mart ayında sırasıyla yüzde 4,1 ve yüzde 3,8 olarak öngördüğü büyümenin 2025 yılında yüzde 3,5 ve 2026 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşeceği tahmin etti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da mart ayı işsizlik oranı yüzde 2,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle, kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3, yükseldi. Türkiye'de elektrik kesintisine neden olacak sorun bulunmuyor Yurt içinde çarşamba günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 değer kaybederek 9.078,43 puandan tamamladı. Öte yandan İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintileri gündemdeyken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak sorun bulunmadığını bildirdi. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 38,4480'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 38,5620 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.