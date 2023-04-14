Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

AA

Merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların sonuçları yavaş yavaş da olsa görülmeye başladı.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verileri yatırımcıları nispeten rahatlatırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda da 25 baz puan faiz artırdıktan sonra şahin politikalarına son vereceği öngörüsü güçlendi.

Dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yükseliş hızı yüzde 2,7'ye inerek beklentilerin oldukça altında kaldı.

Öte yandan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Nisan ile biten haftada 239 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, Fed'in geçen yıldan bu yana devam eden politika adımları sonrası enflasyondaki düşüşle birlikte iş gücü piyasalarındaki zayıflama sinyallerinin bankanın elini rahatlattığını kaydederek, ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentisinin de öne çıktığını ifade etti.

Ülkede bugün açıklanacak verilerin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini aktaran analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin sinyaller ve enflasyon beklentilerindeki seyrin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerle dolar dünya genelinde diğer para birimleri karşısında gerilerken, dolar endeksi düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak 100,8'le yaklaşık son 1 yılın en düşük seviyesine indi.

Dün, 2.048,7 dolarla 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 2.040 dolardan alıcı buluyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,33, Dow Jones endeksi yüzde 1,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,99 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında dün yükseliş eğilimi öne çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi de Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, söz konusu seyirde enflasyondaki yumuşama ile birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ultra şahin adımlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin güç kaybetmesi etkili oldu.

Öte yandan, avro/dolar paritesi bugün 1,1076'ya çıkarak son 1 yılın zirvesini test etti. Dün Almanya'da açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış martta yüzde 7,4 ile beklentilere paralel gerçekleşmişti.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13 yükseldi. İtalya'da MIB 30 endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

ABD'deki pozitif seyir bugün Asya pay piyasalarına taşınırken, bölgede merkez bankaları şahin adımlarına ara vermeye devam ediyor.

Bugün Singapur Merkez Bankası politika faizini değiştirmezken, bankadan yapılan açıklamada daha fazla sıkılaştırmanın ekonomik aktiviteye zarar verebileceği ifade edildi.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamada Başkan Yi Gang ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın 2022'den bu yana ilk kez yüz yüze görüştükleri belirtildi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda bugün yaptığı açıklamalarda küresel durgunluk yaşanacağını öngörmediklerini kaydederek, Japonya'da ücret artışlarının devam edebileceğini dile getirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,21 altında 5.135,55 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,3327'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,3580 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı kısa vadeli dış borç stoku

15.30 ABD, mart ayı perakende satışlar, kapasite kullanım oranı, sanayi üretimi

17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi güven endeksi

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