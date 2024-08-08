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        Haberler Ekonomi Döviz Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Döviz Haberleri

        Küresel piyasalar karışık seyrediyor

        Küresel piyasalar ABD'de ekonomisine dair endişelerin devam etmesiyle karışık seyrederken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:52 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:52
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        Küresel piyasalar karışık seyrediyor
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        Pazartesi günü görülen tarihi satış baskısından sonra salı ve çarşamba günleri piyasalarda toparlanma eğilimi görülmesine karşın küresel piyasalardaki risk algısı devam ediyor.

        Analistler, piyasalarda satış baskısının bittiğini söylemek için çok erken olabileceğini kaydetti.

        Bilanço sezonu da hisse ve sektör bazlı oynaklığın yüksek seyretmesine neden olurken, şirket bilançolarının beklentileri karşılayamaması küresel piyasalarda risk iştahını azalttı.

        Analistler, resesyon endişelerine zayıf gelen şirket bilançolarının da eklenmesinin piyasalarda endişeleri tetiklediğini söyledi.

        ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatan analistler, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

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        Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinde 50 baz puanlık indirim yapma ihtimali yüzde 70'in üzerine çıktı.

        ABD'de 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan azalışla 3,91 seviyelerinde seyrediyor

        Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 103 seviyelerinde, altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 2 bin 395 dolar, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 78,1 dolar seviyelerinde seyrediyor.

        New York borsası, ABD'de 42 milyar dolarlık yıllık tahvil ihalesinde talebin beklentilerin altında kalmasıyla dün düşüşle kapandı.

        Analistler, tahvil ihalesindeki zayıf talebin yatırımcıların tedirginliğini artırdığını belirterek, hisse senedi piyasasındaki düşüşün tarihi satış dalgasının ardından yaşanan toparlanmanın kırılganlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

        Öte yandan, şirket bilançoları da yatırımcıların odağına yeniden yerleşirken, Disney'in hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın park birimindeki işletme gelirinin azalmasının ardından yüzde 4,5 düştü.

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        Amgen'in hisseleri, şirketin karının beklentileri karşılamaması sonrası yüzde 5 değer kaybetti. Super Micro Computer'ın hisseleri, şirketin karının beklentilerin altında kalmasını takiben yüzde 20,1 düştü.

        Airbnb'nin hisseleri de ikinci çeyrekte hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçlarının ve ABD'li müşterilerden gelen talebin yavaşladığına dair uyarısının ardından yüzde 13,4 değer kaybetti.

        Shopify'ın hisseleri ise şirketin karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 17,8 değer kazandı.

        Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,60, S&P 500 endeksi yüzde 0,77, ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 azalış kaydetti.ABD'de endeks vadeli kontratlar da güne karışık seyirle başladı

        Avrupa borsalarında ise dün pozitif bir seyir izlendi.

        Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetlililerinin açıklamaları takip edilirken, ECB Üyesi Olli Rehn, dün yaptığı açıklamada, enflasyon eğiliminin yavaşladığına dair güvenin güçlenmesi halinde bankanın faiz oranlarını düşürmeye devam edebileceğini söyledi.

        Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor.

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        Öte yandan dün açıklanan verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 düştü.

        Piyasa beklentileri haziran ayında sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1 artması yönündeydi.

        Sanayi üretimindeki artış özellikle otomotiv sektöründeki toparlanmadan kaynaklandı. Ülkede, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 azalarak 127,7 milyar avro oldu. Haziranda ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 geriledi.

        Piyasalar, ihracatın aylık bazda yüzde 1,5 düşmesini bekliyordu. Almanya'da haziranda ithalat bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 107,3 milyar avro olurken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 azaldı. Böylece, Almanya haziran ayında 20,4 milyar avro ticaret fazlası verdi.

        Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,75, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,50, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,91 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,33 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

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        Asya borsalarında da karışık bir seyir izleniyor.

        Dün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın piyasaları rahatlatan açıklamalarına küresel piyasalardaki satış baskısının etkisi Asya piyasalarında tekrar hissedilmeye başladı.

        Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yayımladığı toplantı tutanaklarına göre, bankanın bazı üyeleri politika faizinde daha fazla artış önerdi. Tutanaklarda, fiyat istikrarı hedefine 2025 mali yılının ikinci yarısında ulaşılacağı varsayıldığında, bankanın o tarihe doğru politika faizini nötr faiz oranı seviyesine yükseltmesinin gerektiği belirtildi.

        Dolar/yen paritesi, yüzde 0,4 azalışla 146,1 seviyelerinde seyrediyor.

        Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

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        Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre günü yüzde 1,45 değer kazanarak 10.024,31 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün yüzde 0,4 azalışla 33,46182den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 33,5240 seviyesinden işlem görüyor.

        Bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

        TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

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