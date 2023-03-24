Küresel piyasalar karışık seyrediyor

AA

ABD'de başlayan bankacılık krizi şimdilik yatışmış görünse de, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrası yatırımcılar temkinli olmayı sürdürüyor.

Çarşamba günü tüm banka mevduatları için bir çalışmaları olmadığını belirten Janet Yellen, dün ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamalarda gerekirse ek önlemler alabileceklerini ekleyerek risk algısını yumuşatmaya çalıştı.

Söz konusu endişeler tahvil talebini desteklemeye devam ederken, ABD'de tahvil faizleri düşüş eğilimini üçüncü gününe taşıdı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikler de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimi beklentileri güçlenmeye devam ediyor.

Buna göre bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurması, temmuz ayında ise faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Emtia fiyatlarında da karışık bir seyir öne çıkarken, dün tekrar 2.000 dolar seviyesini test eden altının ons fiyatı, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.991 dolar seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 75,5 dolardan işlem görüyor.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,30, Dow Jones endeksi yüzde 0,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

ECB İÇİN FAİZ ARTIRIMI ÖNGÖRÜSÜ

Avrupa tarafında bankalar kaynaklı gelişmeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mayısta atacağı adımlara ilişkin sözle yönlendirmeler beklentileri şekillendirmeye başladı.

Dün açıklamalarda bulunan ECB'nin şahin üyelerinden Klaas Knot, bankanın mayısta büyük ihtimalle faiz artıracağını ancak faiz artışının büyüklüğü konusunda bir karar veremediğini dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre ECB'nin mayısta yüzde 90 ihtimalle faiz artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,25'e çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonda yüzde 2'lik hedef yakalanana kadar şahin politikaların uygulanmaya devam edeceği belirtilirken, şubatta yıllık enflasyonun projeksiyonların yüzde 0,6 üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16 geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,11 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

ASYA BORSALARINDA SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Japonya'da açıklanan veriler düşüş eğilimini sınırlıyor.

Buna göre ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 3,3 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. TÜFE ocakta yüzde 4,3 artmıştı.

Japonya'da imalat sanayi PMI martta 48,6'ya, hizmet sektörü PMI 54,2'ye ve bileşik PMI 51,9'a yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,22 üzerinde 5.061,99 puandan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,50'de bıraktı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 19,0323'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,0520 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile birlikte İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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