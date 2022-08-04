Küresel Covid-19 vakalarında 7 hafta sonra bir ilk!

7 HAFTA SONRA BİR İLK

Rapora göre 25-31 Temmuz'daki Covid-19 vaka artış oranı, bir önceki haftaya göre yüzde 9 daha az olurken, 7 hafta sonra ilk defa vakalarda belirgin bir düşüş gözlemlendi.

Covid-19 kaynaklı can kaybı artış oranı ise bir önceki haftaya göre sabit kaldı.