Küresel Covid-19 vakalarında 7 hafta sonra bir ilk!

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) haftalık Covid-19 güncelleme raporunda vaka artışlarındaki son duruma dair veriler paylaşıldı.
7 HAFTA SONRA BİR İLK
Rapora göre 25-31 Temmuz'daki Covid-19 vaka artış oranı, bir önceki haftaya göre yüzde 9 daha az olurken, 7 hafta sonra ilk defa vakalarda belirgin bir düşüş gözlemlendi.
Covid-19 kaynaklı can kaybı artış oranı ise bir önceki haftaya göre sabit kaldı.
COVID'DEN CAN KAYBI 6,3 MİLYON OLDU
Son bir haftada 6,5 milyon yeni vaka ve 14 bin ölüm kaydedilirken toplam Covid-19 vaka sayısı 574 milyon, can kaybı sayısı ise 6,3 milyon oldu.
DSÖ'nün Batı Pasifik Bölgesi'nde vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 20 artarken Afrika Bölgesi'nde yüzde 5 artış gözlemlendi.
Avrupa Bölgesi'nde vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 35, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 12, Güneydoğu Asya Bölgesi'nde ise yüzde 2 azaldı.
VAKALAR HAZİRANDAN İTİBAREN 5 HAFTA BOYUNCA ARTTI
Küresel Covid-19 vakaları hazirandan itibaren 5 hafta boyunca üst üste artış göstermiş, 11 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar artış veya azalma göstermeden aynı oranda ilerlemişti.
DSÖ yetkilileri vaka artışlarını, yaz sezonunun başlamasıyla uluslararası hareketliliğin artması, ülkelerin Covid-19 tedbirlerini hafifletmesi ve BA.4 ile BA.5 alt varyantlarının hızlıca yayılmasına bağlamıştı.
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