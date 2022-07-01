Salgın bitmedi! Prof. Dr. Azap uyardı: Kızamık gibi bulaşıyor

Omicron varyantının alt tiplerinin neden olduğu yeni bir dalga, Avrupa, Güney Doğu Asya ve Doğu Akdeniz’de pek çok ülkede vaka sayılarının artmasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta Avustralya’nın başını çektiği Güney Doğu Asya ülkelerinde vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 46, Doğu Akdeniz ülkelerinde yüzde 45 artış gösterirken, Türkiye'de de haftalık vaka sayılarında iki kattan fazla artış meydana geldi.

VİRÜS EVRİMİNE DEVAM EDİYOR

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, pandeminin henüz bitmediğini belirterek, "İnsanlar, kurumlar, hükümetler yorulup usandılar ve pandemi bitmiş olsun istiyorlar ve sanki bitmiş gibi davranıyorlar. Oysa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün, bilim çevrelerinin birkaç aydır ısrarla vurguladıkları gibi pandemi bitmedi. Virüs evrimine devam ediyor" dedi.

Prof. Dr. Alpay Azap

EN BULAŞICI VİRÜS OLAN KIZAMIK VİRÜSÜ KADAR KOLAY BULAŞIYOR

Omicron’un yeni alt tipleri olan BA.4 ve BA.5'in son derece bulaşıcı olduğunu aktaran Prof. Dr. Azap, sözlerine şöyle devam etti: "Zaten yeni bir varyantın yayılabilmesi için kendisinden öncekine göre daha kolay bulaşması ve aşılardan (veya hastalığı geçirenlerde oluşan antikorlardan) daha az etkilenmesi gereklidir. BA.4 ve BA.5 her iki özelliğe de sahip görünüyor. Çok bulaşıcı varyantlardan bahsediyoruz. O kadar ki, neredeyse bildiğimiz en bulaşıcı virüs olan kızamık virüsü kadar kolay bulaşabiliyorlar."

HASTALIK RİSK GRUBUNDA VE AŞISIZLARDA CİDDİ SEYREDEBİLİR

Hastalığın aşılı veya hastalığı geçirmiş kişilerde birkaç gün süren boğaz ağrısı, hafif derecede ateş, halsizlik ve nezle belirtileriyle (burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık) seyrettiğini söyleyen Azap, "Boğaz ağrısı önceki varyantlarla gelişen hastalığa göre biraz daha şiddetli oluyor. Risk grupları ve aşısızlarda bu belirtiler daha şiddetli ve uzun süreli olduğu gibi öksürük, nefes darlığı gibi daha ciddi seyirde görülebiliyor" diye konuştu.

MASKE KULLANMAMAK HASTALIĞIN YAYILMASINI HIZLANDIRIYOR

Azap, maske kullanımından vazgeçilmesinin doğal olarak hastalığın yayılmasını hızlandırdığını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandeminin başından beri defalarca gördüğümüz gibi maske kullanmak, virüsün bulaşmasını belirgin olarak azaltıyor. Özellikle virüsle enfekte kişilerin takması durumunda, kapalı ortamlarda ve doğru kullanıldığında hastalığın yayılmasını etkili bir şekilde azaltıyor. Salgının tekrar hız kazanmakta olduğu bu günlerde insanların uzun süre bir arada zaman geçirdiği kapalı ortamlarda ve toplu taşıma araçlarında mutlaka maske takması gerekir. Yoksa virüsün hızla yayılmasının önüne geçmek mümkün olmayacaktır."

RİSK ALTINDAKİ KİŞİLERDE HASTANE YATIŞLARI VE ÖLÜMLER ARTABİLİR

Yaz itibarıyla insanların açık ortamlarda zaman geçirmesi ve kapalı ortamların sürekli ve iyi havalandırması sayesinde büyük bir vaka patlaması beklemediklerini dile getiren Azap, "Ancak kapalı ortamda bir araya gelen kişilerin hemen tamamının hastalandığı vaka kümelenmeleri ve bunların da başka kişilere bulaştırmasıyla toplumda virüsün yayıldığı bir ortam bizi bekliyor. Sonbaharla birlikte havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte salgının daha da hızlanacağını, vaka sayılarının ciddi şekilde artacağını öngörüyoruz. Neyse ki bu varyantlar aşıları tam olan kişilerde, mRNA aşılarını yaptıranlarda hele hatırlatma dozları da yapıldıysa hafif seyirli bir hastalık yapıyor. Daha önceden hastalanmış kişilerde de hafif seyirli hastalık görüyoruz. Ancak önlemlerin bir kenara bırakılmasıyla virüsün toplumda böyle kontrolsüz yayılması risk altındaki kişilere virüsün bulaşma olasılığını çok artırıyor. İlerleyen günlerde risk altındaki kişiler arasında hastane yatışları ve ölümlerin de artması söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

RİSK ALTINDAKİ KİŞİLERE 'KAPALI YERLERDE BULUNMAYIN' ÖNERİSİ

Aşılanmayanlar, aşıları eksik olanlar veya aşıların bağışıklık sistemi zayıflığı nedeniyle yeterince koruma sağlamadığı kişilerin ağır hastalık geçirebileceğini anımsatan Azap, "Bunlar dışında altta yatan ciddi hastalıkları (böbrek yetmezliği, kronik akciğer hastalıkları, kontrolsüz diyabet gibi) olanlar ve ileri yaştakilerde de yeni varyantlar ağır ve ölümcül seyredebilir.

Önlemleri bir kenara bırakmış olmamız bu kişileri tehdit eden bir durum oluşturuyor ne yazık ki. Bu nedenle bu kişilerin bir an önce aşılarını tamamlamalarını, hatırlatma dozlarını olmalarını öneriyoruz. Ayrıca kapalı yerlerde bulunmamaları, solunum yolu enfeksiyonu bulguları (nezle, grip belirtileri) olan kişilerden uzak durmaları, maske-mesafe-havalandırma-süreyi kısa tutma-temizlik önlemlerine bireysel olarak dikkat etmeleri ve yakın çevrelerinin de dikkat etmesini sağlamaları çok önemli" dedi.

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ OLAN HERKES MUTLAKA MASKE TAKMALI

Azap, herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu belirtisi olan herkesin mutlaka maske takması, kendini izole etmesi, risk altındaki kişilerle temastan kaçınması ve sağlık kuruluşuna başvurarak test yaptırması gerektiğini vurgulayarak, bu şekilde hastalığın yayılmasının engellenebileceğini ve ciddi hastalık riski taşıyan kişilerin korunabileceğini söyledi.