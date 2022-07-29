Bilim Kurulu Üyesi Özlü 'çok riskli' diyerek uyardı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan hava sıcaklıklarında dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Karadeniz Bölgesi'nde sıcak havalardan bunalanların akın ettiği yüksek rakımlı yaylaların birçok hastalık için tetikleyici olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, göğüs hastalıkları, kronik koroner arter hastalığı, sistemik hipertansiyonu, kalp yetmezliği ve diyabeti olanların, yayla tatili öncesi ve sonrası sağlık kontrollerini ihmal etmemelerini söyledi.
Özlü, Türkiye'de de hava sıcaklıklarının bu haftadan itibaren artmaya başlayacağını hatırlatarak, "Avrupa’da aşırı sıcaklara bağlı çok sayıda ölüm meydana geldi. Sıcaklar gerçekten özellikle bebekler, ileri yaşlı kişiler ve kronik hastalığı olanlar için ciddi bir zarara neden olabilir. Sağlık açısından çok dikkatli olmak gerekiyor. Sıcak etkilerinde güneş çarpması, ısı çarpması gibi ciddi etkilenmeler de olabilir. Mevcut hastalıklarda denge bozukluğu ortaya çıkabilir. O açıdan sıcaklıkla nasıl birlikte yaşayacağımızı öğrenmemiz lazım" diye konuştu.
GÜNEŞ IŞINLARININ DİK GELDİĞİ SAATLERDE GÜNEŞ ALTINDA BULUNULMAMALI
Güneş ışınlarının doğrudan dik olarak geldiği, 10.00- 11.00 ile 16.00- 17.00 saatleri arasındaki öğle vakitlerin güneş altında doğrudan çok bulunmamak gerektiğini vurgulayan Özlü, şu ifadeleri kullandı:
"Gölgede durmak lazım. Açık havayı tercih etmek lazım. Kapalı mekanlarda eğer bulunuyorsa mutlaka kapıyı pencereyi açıp içerinin havalanmasını sağlamak lazım. Kapı, pencerenin kapanması içeride sıcak çarpma riskini artıracaktır. Güneşe çıkmamız gerekiyorsa mutlaka şapka, şemsiye, güneş gözlüğü gibi koruyucu enstrümanları kullanmamız gerekiyor. Kılık kıyafet önemli; özellikle bol, rahat doğal kumaşlardan dokunmuş hafif giysiler giymek lazım. Ağır, sentetik, dar giysileri tercih etmemek lazım. Yeme içme konusunda özellikle bol sıvı tüketimini tavsiye ediyoruz. Su, maden suyu, tuzlu ayran, sıvı gıdalar ve hafif yemekler tercih edilmeli. Ağır kızartmalı yemekler, tıka basa yemekler, yağlı yemeklerden kaçınmak gerekiyor. Alkol alınmamalı. Özellikle sıcak anlarda buna dikkat etmek lazım. Kronik hastalıkların kontrolü önemli. Hipertansiyonunuz, kalp yetmezliğiniz, şeker hastalığınız, KOAH varsa bunların takibini tedavisini aksatmamalısınız. Sıcakla birlikte bu hastalıkların kontrolü bozulabilir. Sizin için risk artabilir."
KLİMA KULLANIMINA DİKKAT!
Yaz aylarında sıklıkla tercih edilen klimanın hastalıkları taşıyıcı olabileceğini anlatan Özlü, "Klima kullanımına dikkat etmek lazım. Klimalar sıcakta bizi rahatlatan araçlar ama eğer sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa ani değişimler yaparsanız çok ısıyı düşürür, sıcaklığı çok düşürürseniz klima da size zarar verebilir. Özellikle fanı doğrudan kendinize çevirmemeniz lazım. Oda sıcaklığı 22-23 derecenin altına çok düşürülmemeli. Mümkün olduğu kadar ve fan yukarı doğru çevrilmeli. Özellikle sosyal alanlarda yani diğer insanlarla birlikte paylaştığımız kapalı alanlarda klima kullanımı çok riskli olabilir bu dönemde. Çünkü biliyorsunuz Covid çok yaygın şu anda. Gribal enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları da çok yaygın. Dolayısıyla eğer klima kullanıyorsanız, içeriyi soğutması için kapıyı pencereyi sıkı sıkıya kapatıyorsunuz enerji kaybı olmasın diye ve içerideki havayı klima sirküle ediyor. Devamlı aynı havayı alıp tekrar veriyor. Bu havada solunum virüsleri, enfeksiyona neden olan virüsler varsa bunların bulaşma olasılığı artıyor. Klima fanla birlikte rüzgar şeklinde güçlü bir üfleme yapınca bunların size ulaşma, bulaşma olasılığı daha yüksek. Onun için kendi başınıza evinizde, arabanızda klima kullanıyorsanız sorun yok ama diğer insanlarla ortak paylaştığınız bir ofiste bir kapalı alanda klima varsa o zaman bunun sağlık açısından riskli olabileceğini de söylemekte yarar var" ifadelerini kullandı.
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