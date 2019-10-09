Dünya ekonomisinde büyük bir değişim ve belirsizlik döneminden geçilirken artan sayıda şirket yönetici kadrosunda değişiklik yapmayı tercih ediyor. Bu tercihte ayrıca her geçen yıl daha sık karşılaştığımız skandallar ve istismar iddiaları da etkili oluyor. Son dönemde dünyada bu konuda en çok konuşulan firmalardan birisi Japon otomotiv devi Nissan oldu.

Bundan bir yıl önce eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'da tutuklanması ile sancılı bir sürecin içine giren Nissan'da, Ghosn'un ardından şirketin CEO'su olan Hiroto Saikawa da 16 Eylül'de görevi bıraktı. Son olarak dün Nissan, yeni CEO'su olarak şirketin Başkan Yardımcısı Makoto Uchida'yı atadığını açıkladı.

Nissan'da özel bir durum yaşansa da firma yeni bir trendin parçası oldu. ABD merkezli iş danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas'ın yayımladığı verilere göre bu yılın ağustos ayında ABD'de 159 ile rekor sayıda şirketin CEO'su değişti.

ABD'de ağustos ayında 159 şirketin CEO'su değişti 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Ocak 157 132 128 131 110 131 113 123 96 89 Şubat 124 113 72 87 94 112 110 104 92 132 Mart 135 96 101 101 95 123 86 94 99 119 Nisan 97 109 91 108 97 94 94 90 103 101 Mayıs 114 91 80 100 90 98 104 99 103 125 Haziran 99 90 95 97 102 103 94 99 113 107 Temmuz 124 94 102 92 128 105 128 83 104 88 Ağustos 159 154 96 109 107 119 113 104 104 95 Eylül 148 101 119 104 124 107 95 108 111 Ekim 149 105 99 94 122 104 108 91 81 Kasım 147 94 106 86 103 94 112 82 79 Aralık 129 95 99 114 107 99 103 83 107 Toplam 1009 1452 1160 1248 1221 1341 1246 1214 1178 1234

Ağustos ayında görevinden ayrılan CEO sayısı temmuz ayına göre yüzde 28 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3 yükseldi. Böylece yılın ilk 8 ayında dünyanın en büyük ekonomisinde faaliyet gösteren 1009 şirketin CEO'su değişmiş oldu.

RESESYON DÖNEMİNİ BİLE GERİDE BIRAKTI

Bu yılın ilk 8 ayında ABD'de değişen CEO sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 yükseldi. 2018'in ilk 8 ayında 879 CEO görevinden ayrılmıştı. Dikkat çeken bir başka veri 2019'un ilk 8 ayında görevinden ayrılan CEO sayısının büyük resesyonun yaşandığı 2008 yılını geride bırakması oldu. 2008 yılının ilk 8 ayında ABD'de toplam 992 CEO koltuğunu bırakmıştı. Challenger, Gray & Christmas, söz konusu verileri 2002 yılından beri tuttuklarını ve 2019'un ilk 8 ayında yaşanan ayrılıkların da bugüne kadarki en yüksek CEO değişim miktarı olduğunu vurguladı.

BAŞKA ŞİRKETLERİN CEO'LARINA YÖNELİYORLAR

Bu yükselişle ilgili değerlendirmede bulunan Challenger, Gray & Christmas, Inc. Başkan Yardımcısı Andrew Challenger "Küresel iş iklimi ve piyasalara yönelik belirsizlikler artarken birçok şirketin yeni bir lider arayışına gitmesi tesadüf değil" ifadelerini kullandı. Ancak CEO'ların bu ayrılıkları illa işsiz kaldıkları anlamına gelmiyor. Challenger'ın verdişği bilgiye göre şirket yönetimleri bu yeni lider arayışında sık sık gözlerini başka şirketlerin CEO'larına çeviriyor.

5 CEO'YA CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI

Raporda yayımlanan verilere göre ABD'de bu yıl görevinden ayrılan 1.009 CEO'nun 93'ü başka şirketlerde iş bulduğu için istifa etti. 463'ü ise 'kendi isteğiyle' görevini bırakırken, 267'si emekliliğini istedi. 14 CEO'nun yolsuzluk gibi türlü skandallarla istifa etmesi dikkat çekerken 5 CEO da cinsel taciz suçlamaları üzerine görevden ayrıldı. Bu yılın ilk 8 ayında sadece 1 CEO iflas sebebiyle işsiz kaldı. Challenger, Gray & Christmas, en az 2 yıldır faaliyette bulunan ve en az 10 çalışanı bulunan şirketleri değerlendirmeye alıyor. Dolayısıyla başarısız yeni startuplar bu istatistiklere dahil olmuyor.

Görevinden ayrılan CEO'ların yaş ortalaması:

2019 2018 Ocak 60.7 60.3 Şubat 57.1 64 Mart 57.6 62.5 Nisan 60 63.6 Mayıs 61.4 60.4 Haziran 61.6 65.3 Temmuz 59.2 63 Ağustos 68.5 61.4 Eylül 60.4 Ekim 60.6 Kasım 60.1 Aralık 56.5

Bunların yanında ABD'de görevinden ayrılan 159 CEO'nun yaş ortalaması yüksekliği de dikkat çekti. BU CEO'ların yaş ortalaması 68.5 oldu. Bir önceki ayda yaş ortalaması 59.2 olarak kayıtlara geçmişti.