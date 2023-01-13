Küre Dağları'nda tesadüfen bulundu

"Küre Dağları daha birçok ağaç türünün böylesi sıra dışı özeliklerini bize gösteriyor. Küre Dağları alt flora açısından da çok zengin bir bölge. Bu zenginliği sayesinde çok miktarda yaban hayatı burada ev sahibi konumunda. Bu çok kıymetli kayacık ağacımızı, korunması, gelecek nesillere aktarılması, tanıtılması, dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek insanlara gösterilmesi açısından koruma altına almaya karar verdik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlara durumu bildirerek, ağacın ve çevrenin koruma altına alınması için gerekli çalışmaları başlattık."