Kurban Bayramı için geri sayım başlarken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yurt içi ve yurt dışı kesim bedellerini açıkladı. Konu hakkında konuşan Başkan Erbaş, “Kurban sayesinde ülkemizin 81 ilinde 922 ilçesinde, pek çok beldesinde, köyünde, sadece ülkemizde değil, sınırlarımızın ötesinde milyonlarca mağdur, fakir fukara, garip gureba, bir yıl boyunca bir kurban etini bekleyen nice insanlara ulaşma, onlarla tanışma, buluşma imkânı sağlıyor. Yani kurban ibadetinin hikmeti çok büyük.” dedi. Peki, 2024 yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedelleri ne kadar oldu? İşte, detaylar..