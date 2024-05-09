Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri ne kadar oldu? Diyanet yurt içi ve yurt dışı için fiyat verdi
Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı kapsamında yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedelleri Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfımız, 31 yıllık süreçte hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 4 Milyon 662 bin 258 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır." şeklinde konuştu. Peki, 2024 kurban kesim bedeli ne kadar? İşte, detaylar...
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Kurban Bayramı için geri sayım başlarken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yurt içi ve yurt dışı kesim bedellerini açıkladı. Konu hakkında konuşan Başkan Erbaş, “Kurban sayesinde ülkemizin 81 ilinde 922 ilçesinde, pek çok beldesinde, köyünde, sadece ülkemizde değil, sınırlarımızın ötesinde milyonlarca mağdur, fakir fukara, garip gureba, bir yıl boyunca bir kurban etini bekleyen nice insanlara ulaşma, onlarla tanışma, buluşma imkânı sağlıyor. Yani kurban ibadetinin hikmeti çok büyük.” dedi. Peki, 2024 yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedelleri ne kadar oldu? İşte, detaylar..
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2024 YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 11.750 TL, yurt dışı 4.750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.
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KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden bağış yapabilir.
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KURBAN VEKALETİ NASIL VE NEREDEN VERİLİR?
Başkan Erbaş, kurban için vekaletin TDV mıbil uygulaması üzerinden verilebildiğini açıkladı. Daha fazla bilgi almak isteyenler ise kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir.
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81 İLDE KURBAN BAĞIŞ STANTLARI KURULACAK
Kurban Bayramı'nda, vatandaşlarınn bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde ve pek çok ilçe merkezinde toplamda 1003 şube aracılığıyla kurban bağış stantları kurulacak.