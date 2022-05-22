İslam alemi için önem arz eden Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte "Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?" ve "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" soruları gündeme geldi. Kurban Bayramına ilişkin detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Kurban Bayramı tarihi ve Kurban Bayramı tatili hakkında merak edilenler...