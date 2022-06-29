Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün oldu mu, 15 Temmuz ile birleşti mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı, 15 Temmuz ile birleşti mi?

Milyonlarca Müslüman tarafından büyük bir heyecanla beklenen Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2022 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapmak isteyenler Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu araştırıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte, tatil tarihleri...

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