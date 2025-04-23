Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Bayramı tatil yaparak geçirmek isteyenlerin gözleri "Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü?" sorularına çevrildi. İşte bayram tatili tarihleri