Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Kurban Bayramı tatil tarihleri 2025
Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı tarihleri için arama motorlarını çalıştırıyor. Kurban Bayramı tatili ile yaz tatilini bileştirerek uzun süreli dinlenme fırsatı yakalamak isteyen vatandaşlar şimdiden "Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor, bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatil tarihleri 2025
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Kurban Bayramı tatilini yaz tatili ile birleştirerek uzun süreli dinlenme fırsatı yaratmak isteyen vatandaşlar, "Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor?" sorusunu sıkça soruyor. Bu bayram, Müslümanlar için hem dini bir vecibe olan kurban kesimi hem de sevdiklerle birlikte geçirilen anlamlı zamanlarla özel bir yere sahiptir. Bayram süresince insanlar, yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirir. Peki, Kurban Bayramı tatiline kaç gün kaldı?
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Cumartesi günü sona erecek.
5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKAR MI?
Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe gelmesi nedeniyle 9 günlük tatil ihtimali görülmüyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2025)
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
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