Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Kurban Bayramı tatil tarihleri 2025

Kurban Bayramı tatilini yaz tatili ile birleştirerek uzun süreli dinlenme fırsatı yaratmak isteyen vatandaşlar, "Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor?" sorusunu sıkça soruyor. Bu bayram, Müslümanlar için hem dini bir vecibe olan kurban kesimi hem de sevdiklerle birlikte geçirilen anlamlı zamanlarla özel bir yere sahiptir. Bayram süresince insanlar, yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirir. Peki, Kurban Bayramı tatiline kaç gün kaldı?