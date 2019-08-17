Kurban Bayramı'nda en çok izlenen film, gösteriminin ikinci haftasındaki 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw' oldu.

353.905 kişinin izlediği 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'un bayram hasılatı 6.592.656 ₺.