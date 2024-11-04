Geçmişten günümüze çalışma süreleri

Çalışma haftası son 3 milyon yılda büyük ölçüde değişti...

- Taş Devri Avrupası'nda (3,3 milyon yıl önce) avcı-toplayıcı (yedikleri her şeyi bulup yakalayan): Yılın her günü, günde üç ila beş saat.

- Roma İmparatorluğu'nda işçi (MÖ 27 - MS 476): Günde altı saat, yılın yarısında her gün çalışıp diğer yarısında izinli olmak.

- 14. yüzyılda Aztek İmparatorluğu'nda işçi: Günde dokuz saat, haftada dört gün.