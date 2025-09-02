Birçok kuş türünün yaşadığı Arin Gölü'nün önemli bir ekosistem olduğunu vurgulayan Elmastaş, şunları dile getirdi: "Nazik Gölü ve Nemrut Kalderası ayrı bir ekosistem. Nemrut aynı zamanda küçük bir mikroklima alanı. Farklı canlıların yaşadığı alanlar. Su ortamları azalınca ve bu alanlar küçülünce ekosistemde de bir dengesizlik yaşanmakta. Bu durum havzada yaşayan canlılar için de bir risk taşıyor. Mesela Arin Gölü, flamingo gibi bazı kuş türlerinin yaşadığı alan. Arin Gölü biraz daha azalırsa belki bir süre sonra onları burada göremeyeceğiz. Göl seviyelerindeki alçalma, karada ve suda yaşayan canlı türlerini etkiliyor. Ekosistemin bozulmaması adına bu dengenin korunması gerekiyor."