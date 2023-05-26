Kurabiye Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kurabiye Dolapta Kaç Gün Dayanır?

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Kurabiye Bozulur Mu?

Hemen hemen her evde sıklıkla pişirilen kurabiye, bazı durumlarda hayal kırıklığına uğratabiliyor. Saklama koşullarının bilinmemesinden dolayı bayatlayan kurabiye, kısa bir süre sonra lezzetini kaybedebiliyor. Eğer yaptığınız kurabiyelerin birkaç gün tazeliğini korumak istiyorsanız “Kurabiye kaç günde bozulur? ya da “Kurabiye nasıl saklanmalı?” sorularının cevabını aşağıdaki maddeleri inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Kurabiye Kaç Gün Dayanır?

Kurabiyeleri taze bir şekilde saklamak için yapılacak bazı püf noktalar vardır.

Fırından yeni çıkmış kurabiyeler için yapılması gereken ilk şey, tamamen soğumasını beklemek olacaktır. İçindeki ısıyı tamamen kaybedene kadar tezgâh üzerinde üstü açık bir şekilde kurabiyeleri mutlaka bekletin. Sıcaklıktan buharlaşan nem, plastik bir kapta terleme yapabilir. Eğer saklama kabınız plastik ise kurabiyeleri koymadan önce tamamen soğuduğundan emin olun ya da cam bir saklama kabına yerleştirin. Unutmayın ki kurabiyeler nemli ortamda bakteri oluşturur. Bu durum kurabiyelerin daha çabuk bozulmasına neden olur.

Eğer farklı lezzetlere sahip kurabiye pişirdiyseniz saklama esnasında hepsini ayrı kaplarda saklayın. Örneğin; limonlu kurabiye ve kakaolu kurabiyeyi aynı anda yaptınız. Her iki çeşidi de ayrı saklama kaplarında muhafaza edin. Aksi halde tat karşımı yaşanabilir.

“ Kurabiye bozulur mu ?” diye merak edenlere güzel bir saklama yolu daha var. Cam kavanozlarda kurabiyelerinizi saklayabilir ve kavanozun ağzını kapatarak muhafaza edebilirsiniz. Yeterince temiz ve kuru kavanozlarda yaklaşık 7 güne kadar kurabiyeleriniz tazeliğini koruyacaktır. Bu yöntem kurabiye tüketen kişilerin sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir.

?” diye merak edenlere güzel bir saklama yolu daha var. Cam kavanozlarda kurabiyelerinizi saklayabilir ve kavanozun ağzını kapatarak muhafaza edebilirsiniz. Yeterince temiz ve kuru kavanozlarda yaklaşık 7 güne kadar kurabiyeleriniz tazeliğini koruyacaktır. Bu yöntem kurabiye tüketen kişilerin sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Saklama kapları veya cam kavanozlar, serin, kuru ve çok karanlık olmayan yerlerde muhafaza edilmelidir ancak çok fazla güneş ışığı da almamalıdır.

Kurabiye kaç gün dayanır ? Eğer fermuarlı bir saklama poşeti kullanacaksanız kurabiyeleri uzun süre fermuarı kapalı bir şekilde tezgâhta bekletmeyin. Aksi halde kurabiyeler nemlenebilir ve bakteri üretebilir. Ayrıca çok hızlı bir şekilde bayatlamaya neden olabilir. Bu noktaya özen gösterildiğinde kurabiyeniz daha uzun zaman dayanıklılık gösterir ve tazeliğini korur.

? Eğer fermuarlı bir saklama poşeti kullanacaksanız kurabiyeleri uzun süre fermuarı kapalı bir şekilde tezgâhta bekletmeyin. Aksi halde kurabiyeler nemlenebilir ve bakteri üretebilir. Ayrıca çok hızlı bir şekilde bayatlamaya neden olabilir. Bu noktaya özen gösterildiğinde kurabiyeniz daha uzun zaman dayanıklılık gösterir ve tazeliğini korur. Kurabiyeler, bazen iyi bir saklama koşuluna sahip olsa da gözden kaçan küçük bir detay nedeniyle kuruyabilir ya da sertleşebilir. Eğer böyle bir etkiyi erkenden fark ederseniz bu gibi durumlarda kurabiyenin saklama kabına bir parça elma koymayı deneyebilirsiniz. Bir dilim elma, kurabiyenin yumuşamasına ve tazeliğini korumasına yardımcı olacaktır.

Pişirdiğiniz kurabiyenin türünü mutlaka göz önünde bulundurun. Çıtır ve sert yapıya sahip kurabiyeler, yukarıda bahsettiğimiz gibi saklama kapları ve cam kavanoza alınmalı ancak aynı durum yumuşak kurabiyeler için geçerli değildir. Yumuşak kurabiyeler, hava almayacak sağlam bir kapta saklanmalıdır. Diğer yandan bulunduğu kaba mutlaka bir parça ekmek konmalıdır. Ekmek, kuru havayı emeceği için kurabiyeler tazeliğini kolayca korur. Bu adımlar doğru şekilde yapıldığında yumuşak kurabiyelerinizi buzdolabında üç güne kadar saklayabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk