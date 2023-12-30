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        Haberler Ekonomi Para Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar: KKM hesapları bitti mi, iptal mi edildi? KKM hesabı olanlar ne yapacak, nasıl etkilenecek? - Para Haberleri

        Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni karar! Artık yeni hesap açılmayacak

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışları hakkında yeni bir karar aldığını duyurdu. Bankalara gönderilen yazıya göre; artık TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Peki, yeni Kur Korumalı Mevduat kararı ne zamandan itibaren geçerli olacak ve hesabı olanlar bu karardan nasıl etkilenecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:08
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        • 1

          Merkez Bankası'nın politika faizlerini artırmaya başlamasıyla Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki tutar haftadan haftaya erimeye başlamıştı. Hal böyle olunca Merkez Bankası karar değişikliğine gitmek zorunda kaldı. TCMB'den bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024 tairihinden itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Peki, yeni Kur Korumalı Mevduat kararı ne zamandan itibaren geçerli olacak ve mevduat hesabı olanların hesaplarına ne olacak? İşte, tüm detaylar...

        • 2

          KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI AÇILAMAZ MI, YASAKLANDI MI?

          Kur Korumalı Mevduat hesabında kritik karar alındı. Buna göre 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacağı, mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının ise vade sonunda yenilenmeyeceği öğrenildi.

          Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" hükümleri kapsamında yürütülecek.

        • 3

          KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

          Merkez Bankası'nın politika faizlerini artırmaya başlamasıyla Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki tutar haftadan haftaya erimeye başlamıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, son haftada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 682 milyar TL'den 2 trilyon 651,8 milyar TL'ye gerilemişti.

        • 4

          KKM HESAPLARI 20 ARALIK 2021'DE UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTI

          Kur Korumalı Mevduat (KKM), Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde Nureddin Nebati’nin olduğu 20 Aralık 2021’de açıklanmıştı. Bu sistemde kişilerin döviz mevduatlarını bozdurmaları veya mevcut TL mevduatlarını çeşitli vadelerle KKM hesabına geçirmeleri durumunda hesap açılış tarihi itibarıyla TCMB döviz kuru üzerinden TL mevduatlar dövize sabitlenmiş oluyordu.

        • 5

          Başlangıçta TL mevduatın kur farkları Hazine tarafından bütçeden, döviz tevdiatından gelen kur korumalı hesapların kur farkları da Merkez Bankası tarafından ödeniyordu. Daha sonra çıkan yasa ile her iki yükümlülüğün de Merkez Bankası tarafından karşılanması hükme bağlandı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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