KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI AÇILAMAZ MI, YASAKLANDI MI?

Kur Korumalı Mevduat hesabında kritik karar alındı. Buna göre 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacağı, mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının ise vade sonunda yenilenmeyeceği öğrenildi.

Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" hükümleri kapsamında yürütülecek.