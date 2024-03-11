Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jüri ve sunucusu kim? Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması saat kaçta?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda en güzel Kur'an-ı Kerim' okuyan seçiliyor. Ramazan ayı boyunca TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jüri ve sunucusu kim, saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Her biri alanında derin bilgi ve tecrübeye sahip olan jüri üyeleri belli oldu. İşte Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması hakkında detaylar…
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Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması jüri ve sunucuları merak ediliyor. TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl sekizincisi düzenlenen "Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda Ramazan ayı atmosferiyle unutulmaz anlara şahitlik edilecek. Peki Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması jüri ve sunucusu kim, saat kaçta?
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KURANI KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI 2024 SAAT KAÇTA, JÜRİLERİ KİMLER?
Ramazan ayı içerisinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kuranı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 2024 yılında TRT 1 yayın akışında yer alan bilgiye göre saat 16.40'ta ekranlara geliyor. Yarışmanın jüri koltuğunda Osman Egin, Mehmet Ali Sarı ve Halil Necipoğlu oturacak. Sunucu hakkında bir bilgi henüz yok.
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TRT1 YAYIN AKIŞI
16.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
18.15 Ramazan Sevinci
19.20 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00.15 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
03.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
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