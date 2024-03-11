Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jüri ve sunucusu kim? Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması saat kaçta?

Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması jüri ve sunucuları merak ediliyor. TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl sekizincisi düzenlenen "Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda Ramazan ayı atmosferiyle unutulmaz anlara şahitlik edilecek. Peki Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması jüri ve sunucusu kim, saat kaçta?