Künefe Tarifi, Nasıl Yapılır?

Künefe; Antakya yöresine ait çok meşhur bir kadayıf tatlısıdır. İçerisinde bulunan peynirin uzaması ve sıcak yenmesi en önemli özelliğidir. Artık dondurulmuşları da hazır olarak satılan künefeyi evde deneyerek de tadına varabilirsiniz.

Künefe Tarifi Malzemeleri:

150 gr Tel Kadayıf

100 gr Tereyağ

100 gr Dil Peyniri

Künefe Şerbeti İçin:

1 Su Bardağı Şeker

1 Su Bardağı Su

2 Damla Limon suyu

Künefe Tarifi Hazırlanması: