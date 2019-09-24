Kumpir tarifi, nasıl yapılır?

Kumpir özellikle dışarda hazır yenildiğinde oldukça sevilen bir yiyecektir. Ancak hem pahalıya patlıyor hem de istediğiniz malzemelerin sağlıklı olup olmadığından emin olamıyorsunuz. Evde kumpir yaparak ağız tadıyla ve içiniz rahat yemek istemez misiniz?

Kumpir Malzemeleri:

4 tane patates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Kumpir Üzerine:

Rus salatası

Salam

Kırmızılahana

Mayonez

Mısır

Karışık yeşil ve siyah zeytin

Kornişon turşu

Ketçap

Kumpir Tarifi Hazırlanması:

Patatesler fırında iyice közlenir.

Sonra çıkarınca bir kaseye konur ve ortasından açılarak iç kısmına sıcakken tereyağı, tuz ve kaşar peyniri eklenerek karıştırılır.

Diğer üzerine konacak malzemeler hazırlanarak ilave edilir.

Ketçap ve mayonez sıkılarak servise hazır olur.

Sıcakken tüketmek gereklidir.

Afiyet olsun!